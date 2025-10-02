Aquagym > Octobre Rose Piscine de la Tourelle Plémy

Piscine de la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy Côtes-d’Armor

À l’occasion d’Octobre Rose, la Piscine vous propose trois séances d’aquagym le Jeudi 2 octobre

• Aquagym douce à 10h05

• Aquagym à 13h05

• Aquaboost à 19h25

L’intégralité des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer.

Pour cette action solidaire, les inscriptions ne se feront pas via l’application. Elles sont possibles uniquement à l’accueil de la Piscine ou par téléphone individuellement.

On compte sur vous pour venir soutenir une belle cause. .

Piscine de la Tourelle Le Pont des Vallées Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 56 27

