Aquagym Piscine Poligny

Piscine 3 Avenue Foch Poligny Jura

Début : 2025-07-05 19:30:00

fin : 2025-08-04 20:15:00

2025-07-05 2025-07-12 2025-07-15 2025-07-19 2025-07-23 2025-07-28 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-04 2025-08-08 2025-08-22 2025-08-23

La piscine intercommunale de Poligny accueille des cours d’aquagym.

Inscription à l’accueil de la piscine aux heures d’ouverture.

Tarif 15 € la séance ou 130 € les 10 séances (+ 1 séance offerte).

La Piscine Intercommunale de Poligny ouvre ses portes du samedi 31 mai au vendredi 4 juillet 2025, la piscine est ouverte lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h30, mercredi de 14h30 à 19h30, samedi et dimanche de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30. .

Piscine 3 Avenue Foch Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 71 71

