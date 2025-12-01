Aquagym spécial Noël La Bresse

Aquagym spécial Noël

Rendez-vous mercredi 17 décembre pour une séance d’aquagym spéciale Noël! Un cadeau offert pour ceux qui portent un bonnet de Noël. À partir de 18 ans.

Réservations obligatoires soit par mail accueil-piscine@cchautesvosges.fr soit par téléphone 03 29 26 21 20.Adultes

Join us on Wednesday December 17 for a special Christmas aqua-aerobics session! A free gift for those wearing a Christmas hat. Minimum age 18.

Reservations required either by e-mail: accueil-piscine@cchautesvosges.fr or by telephone: 03 29 26 21 20.

