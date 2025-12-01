Aquagym spécial Noël La Bresse
Aquagym spécial Noël La Bresse mercredi 17 décembre 2025.
Aquagym spécial Noël
2A rue des Proyes La Bresse Vosges
Tarif : – – EUR
6.7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 19:00:00
fin : 2025-12-17 19:45:00
Date(s) :
2025-12-17
Rendez-vous mercredi 17 décembre pour une séance d’aquagym spéciale Noël! Un cadeau offert pour ceux qui portent un bonnet de Noël. À partir de 18 ans.
Réservations obligatoires soit par mail accueil-piscine@cchautesvosges.fr soit par téléphone 03 29 26 21 20.Adultes
2A rue des Proyes La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 26 21 20 accueil-piscine@cchautesvosges.fr
English :
Join us on Wednesday December 17 for a special Christmas aqua-aerobics session! A free gift for those wearing a Christmas hat. Minimum age 18.
Reservations required either by e-mail: accueil-piscine@cchautesvosges.fr or by telephone: 03 29 26 21 20.
L’événement Aquagym spécial Noël La Bresse a été mis à jour le 2025-12-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES