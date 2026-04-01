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Aquajump Bassemberg

Aquajump Bassemberg

Aquajump Bassemberg mercredi 15 avril 2026.

Adresse : route Principale

Ville : 67220 Bassemberg

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Aquajump

route Principale Bassemberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15 13:00:00
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Sautez dans le fun avec l’Aquajump ! Une activité intense et motivante qui vous permettra de tonifier le corps et brûler des calories.   .

route Principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93  contact@aquavallees.fr

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English :

L’événement Aquajump Bassemberg a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé