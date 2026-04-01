Aquajump Bassemberg
Aquajump Bassemberg mercredi 15 avril 2026.
Aquajump
route Principale Bassemberg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15 13:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Sautez dans le fun avec l’Aquajump ! Une activité intense et motivante qui vous permettra de tonifier le corps et brûler des calories. .
route Principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact@aquavallees.fr
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English :
L’événement Aquajump Bassemberg a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé