Aquajump

route Principale Bassemberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-15 13:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Sautez dans le fun avec l’Aquajump ! Une activité intense et motivante qui vous permettra de tonifier le corps et brûler des calories. .

route Principale Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact@aquavallees.fr

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English :

L’événement Aquajump Bassemberg a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé