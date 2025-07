Aquakids Résidence des Peupliers Val-de-Saâne

Aquakids Résidence des Peupliers Val-de-Saâne samedi 2 août 2025.

Aquakids

Résidence des Peupliers Piscine Val-de-Saâne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-30 13:00:00

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Viens t’amuser à la piscine de Val-de-Saâne! Destinée aux enfants âgés de 6 mois à 8 ans révolus, cette animation permet de se familiariser avec l’élément aquatique. Plusieurs jeux et matériels sont mis à disposition pour appréhender ce milieu tout en s’amusant.

Les enfants devront être accompagnés d’un à deux adultes maximum.

Bonnets de bain obligatoire pour tous !

Viens t’amuser à la piscine de Val-de-Saâne! Destinée aux enfants âgés de 6 mois à 8 ans révolus, cette animation permet de se familiariser avec l’élément aquatique. Plusieurs jeux et matériels sont mis à disposition pour appréhender ce milieu tout en s’amusant.

Les enfants devront être accompagnés d’un à deux adultes maximum.

Bonnets de bain obligatoire pour tous ! .

Résidence des Peupliers Piscine Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 32 30 41 piscine@terroirdecaux.net

English : Aquakids

Come and have fun at the Val-de-Saâne swimming pool! Aimed at children aged 6 months to 8 years, this activity introduces them to the aquatic element. A range of games and equipment are available to help them get to grips with this fun-filled environment.

Children must be accompanied by a maximum of one or two adults.

Bathing caps mandatory for all!

German :

Komm und vergnüge dich im Schwimmbad von Val-de-Saâne! Diese Animation ist für Kinder von 6 Monaten bis zum vollendeten 8. Lebensjahr gedacht und macht sie mit dem Element Wasser vertraut. Es werden verschiedene Spiele und Materialien zur Verfügung gestellt, um das Wasser auf spielerische Weise zu erkunden.

Die Kinder müssen von einem bis maximal zwei Erwachsenen begleitet werden.

Badekappenpflicht für alle!

Italiano :

Venite a divertirvi nella piscina di Val-de-Saâne! Dedicata ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e gli 8 anni, questa attività li introduce all’acqua. Una serie di giochi e attrezzature sono a disposizione per aiutarli a prendere confidenza con l’acqua e a divertirsi allo stesso tempo.

I bambini devono essere accompagnati da uno o due adulti al massimo.

Cuffia da bagno obbligatoria per tutti!

Espanol :

Venga a divertirse a la piscina de Val-de-Saâne Dirigida a niños de 6 meses a 8 años, esta actividad es una iniciación al agua. Dispondrán de juegos y material para familiarizarse con el agua y divertirse al mismo tiempo.

Los niños deben ir acompañados de uno o dos adultos como máximo.

Gorro de baño obligatorio para todos

L’événement Aquakids Val-de-Saâne a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme Terroir de Caux