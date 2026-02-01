Aqua’lympiades d’Hiver Rue Alain Vadepied Évron

Aqua’lympiades d’Hiver

Rue Alain Vadepied Jardin Aquatique Évron Mayenne

Tarif : 3.9 – 3.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 17:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Rendez-vous le mercredi 25 février 2026 pour un après-midi d’animations aquatiques.

Au programme Aqua-biathlon, Course des Flocons et Orientation Polaire.

L’événement est accessible au tarif habituel d’entrée piscine (3,90 € pour les enfants et 5 € pour les adultes), sur inscription.

Un goûter sera offert aux participants. .

L’événement Aqua’lympiades d’Hiver Évron a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons