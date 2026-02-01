Aqua’lympiades d’Hiver Rue Alain Vadepied Évron
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
2026-02-25
Rendez-vous le mercredi 25 février 2026 pour un après-midi d’animations aquatiques.
Au programme Aqua-biathlon, Course des Flocons et Orientation Polaire.
L’événement est accessible au tarif habituel d’entrée piscine (3,90 € pour les enfants et 5 € pour les adultes), sur inscription.
Un goûter sera offert aux participants. .
Rue Alain Vadepied Jardin Aquatique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 91 23
