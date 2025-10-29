Aqua’Melle fête Halloween Melle
Aqua’Melle fête Halloween Melle mercredi 29 octobre 2025.
Aqua’Melle fête Halloween
Allée du Pinier Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
La piscine Aqua’Melle fête Halloween !
Venez profiter d’animations spéciales Halloween dans une ambiance ludique et décorée pour l’occasion
– Jeux aquatiques et parcours ludiques
– Coloration spéciale des bassins pour une immersion unique
– Goûter convivial offert
– Une décoration spéciale Halloween dans tout l’espace piscine
Événement accessible aux enfants et familles. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Nous vous attendons nombreux pour célébrer Halloween… les pieds dans l’eau !
Tarifs habituels. .
Allée du Pinier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 91 aquamelle@melloisenpoitou.fr
English : Aqua’Melle fête Halloween
German : Aqua’Melle fête Halloween
Italiano :
Espanol : Aqua’Melle fête Halloween
L’événement Aqua’Melle fête Halloween Melle a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Pays Mellois