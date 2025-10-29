Aqua’Melle fête Halloween Melle

Allée du Pinier Melle Deux-Sèvres

La piscine Aqua’Melle fête Halloween !

Venez profiter d’animations spéciales Halloween dans une ambiance ludique et décorée pour l’occasion

– Jeux aquatiques et parcours ludiques

– Coloration spéciale des bassins pour une immersion unique

– Goûter convivial offert

– Une décoration spéciale Halloween dans tout l’espace piscine

Événement accessible aux enfants et familles. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer Halloween… les pieds dans l’eau !

Tarifs habituels. .

Allée du Pinier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 01 91 aquamelle@melloisenpoitou.fr

