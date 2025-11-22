AquaMovember VIHIERS Lys-Haut-Layon

AquaMovember

VIHIERS 135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 14:45:00

Date(s) :

2025-11-22

Participez à une séance d’AquaTraining au profit de l’association Cancer Osons. .

VIHIERS 135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement AquaMovember Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de tourisme du Choletais