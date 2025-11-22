AquaMovember VIHIERS Lys-Haut-Layon
AquaMovember
VIHIERS 135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 14:45:00
2025-11-22
Participez à une séance d’AquaTraining au profit de l’association Cancer Osons. .
VIHIERS 135 rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu
