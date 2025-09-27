Aquamuros Saint-Malo

Aquamuros Saint-Malo samedi 27 septembre 2025.

Aquamuros

plage de l’Eventail et du Sillon Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

2ème édition d’Aquamuro, compétition de Nage en Eau Libre unique sur la Côte d’Emeraude !

2 jours de défis en mer ouverts à tous à la découverte du littoral malouin pour les licenciés FFN et non-licenciés.

6 épreuves au départ de la plage de l’Eventail dans un cadre d’exception au pied des remparts d’Intra-Muros et du Fort National.

Samedi 3 kilomètres, relais 4 x 500 mètres et une course Kids (à partir de 4 ans) !

Dimanche 10 kilomètres et 5 kilomètres (départ commun), 1 kilomètre.

Trophée AQUAMUROS x SNSM au cumul des épreuves du 10 kilomètres et du 3 kilomètres.

Classement aux points avec primes de course:

1er: 250 euros

2ème: 200 euros

3ème: 150 euros

4ème: 100 euros

5ème: 50 euros

Inscription sur place et sur le site https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/6267/aquamuros-saint-malo .

plage de l’Eventail et du Sillon Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

