Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Mer

Aqua’Noc à Saint-Aubin-sur-Mer

Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

L’Aqua’Noc débarque cet été !

Envie de bouger, de vous rafraîchir et de passer une soirée conviviale au bord de la mer ? Rejoignez-nous pour L’Aqua’Noc, un événement aquagym unique en soirée !

Au programme

– 6 sessions de 30 minutes d’aquagym

– 10 participants maximum par créneau pour un moment convivial et un accompagnement de qualité.

Que vous soyez débutant ou habitué de l’aquagym, venez profiter d’une séance tonique et ludique dans une ambiance estivale et chaleureuse. .

Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 7 45 12 51 90

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English : Aqua’Noc à Saint-Aubin-sur-Mer

L’événement Aqua’Noc à Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Calvados Attractivité