Aqua’Noc à Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Aubin-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Aubin-sur-Mer
Aqua’Noc à Saint-Aubin-sur-Mer
Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15
L’Aqua’Noc débarque cet été !
Envie de bouger, de vous rafraîchir et de passer une soirée conviviale au bord de la mer ? Rejoignez-nous pour L’Aqua’Noc, un événement aquagym unique en soirée !
Au programme
– 6 sessions de 30 minutes d’aquagym
– 10 participants maximum par créneau pour un moment convivial et un accompagnement de qualité.
Que vous soyez débutant ou habitué de l’aquagym, venez profiter d’une séance tonique et ludique dans une ambiance estivale et chaleureuse. .
Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 7 45 12 51 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Aqua’Noc à Saint-Aubin-sur-Mer
L’événement Aqua’Noc à Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados)
- A la rencontre de la conservatrice du Cap Romain, Brêche des Acadiens, Saint-Aubin-sur-Mer 8 juillet 2026
- La richesse végétale et minérale des venelles, Maison des curiosités naturelles, Saint-Aubin-sur-Mer 9 juillet 2026
- La richesse végétale et minérale des venelles Maison des curiosités naturelles Saint-Aubin-sur-Mer 9 juillet 2026