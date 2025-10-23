AquaPaddle pour les ados Lysseo Lys-Haut-Layon
AquaPaddle pour les ados Lysseo Lys-Haut-Layon jeudi 23 octobre 2025.
AquaPaddle pour les ados
Lysseo 135 rue Louis Pasteur VIHIERS Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 8.4 – 8.4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 19:15:00
fin : 2025-10-23 20:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Séance d’AquaPaddle pour les jeunes entre 12-18 ans. .
Lysseo 135 rue Louis Pasteur VIHIERS Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 55 53 02 60 info@lysseo.eu
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement AquaPaddle pour les ados Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme du Choletais