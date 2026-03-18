Aquapâques Aquapolis Limoges
Aquapâques Aquapolis Limoges lundi 6 avril 2026.
Aquapâques
Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges Haute-Vienne
Tarif : 17.95 – 17.95 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
À l’occasion de Pâques, l’Aquapolis vous propose de venir avec vos enfants âgés entre 4 et 7 ans pour faire une chasse aux oeufs inédite dans le bassin de 25m.
Au programme
– Des parcours ludiques et aquatiques, spécialement conçus pour les enfants de 4 à 7 ans, accompagnés de leur parent.
– Une chasse aux œufs originale dans l’eau, pleine de surprises.
– Des animations amusantes pour partager un moment complice et convivial en famille.
Petits aventuriers et grands accompagnateurs pourront profiter d’un moment sportif et festif … chaque enfant repartira avec son ballotin de chocolats ! .
Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 31 67 contact@laquapolis.fr
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English : Aquapâques
L’événement Aquapâques Limoges a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Limoges Métropole