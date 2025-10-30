Aqua’Pilates l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat jeudi 30 octobre 2025.

Aqua’Pilates l’Espace Aqua’Noblat

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Votre Espace Aqua’Noblat vous propose une séance d’aqua’Pilates. .

8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr

