Aqua’Pilates l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
Aqua’Pilates l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat jeudi 30 octobre 2025.
Aqua’Pilates l’Espace Aqua’Noblat
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Votre Espace Aqua’Noblat vous propose une séance d’aqua’Pilates. .
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr
English : Aqua’Pilates l’Espace Aqua’Noblat
German : Aqua’Pilates l’Espace Aqua’Noblat
Italiano :
Espanol : Aqua’Pilates l’Espace Aqua’Noblat
L’événement Aqua’Pilates l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-10-16 par OT de Noblat