AQUAPLANING LE CITRON BLEU Toulouse

Un matin Myriam se réveille dans sa baignoire, ça peut arriver, même à Myriam, hôtesse de caisse sans histoires.
Quel grain de sable a pu venir perturber au plus profond l’existence de cette femme ordinaire ? Quel lent dérapage l’a entrainé jusque-là ?
Entre rire et émotion, Aquaplaning est le récit d’un parcours semé d’obstacles pour se retrouver.
Un seul en scène drôle et tendre sur la recherche de soi.
English :
One morning, Myriam wakes up in her bathtub. It can happen, even to Myriam, an ordinary cashier.
What grain of sand could have disrupted the existence of this ordinary woman? How did she get there so slowly?
German :
Eines Morgens wacht Myriam in ihrer Badewanne auf. Das kann passieren, sogar Myriam, einer unauffälligen Kassiererin.
Welches Sandkorn hat das Leben dieser gewöhnlichen Frau durcheinander gebracht? Was hat sie nur so langsam aus der Bahn geworfen?
Italiano :
Una mattina Myriam si sveglia nella sua vasca da bagno. Può succedere, anche a Myriam, cassiera senza problemi.
Quale granello di sabbia può aver sconvolto l’esistenza di questa donna comune? Come ha fatto ad arrivare così lentamente?
Espanol :
Una mañana Myriam se despierta en su bañera. Puede ocurrirle, incluso a Myriam, cajera sin alboroto.
¿Qué grano de arena ha podido perturbar la existencia de esta mujer corriente? ¿Cómo ha llegado tan despacio?
