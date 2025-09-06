Aquarelle abstraite – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

samedi 6 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-06 13:30 – 15:30

Gratuit : non 45€ 45€ Tout public

Vous souhaitez découvrir les bases de l’aquarelle mais vous manquez de connaissances en dessin ? L’atelier Aquarelle abstraite est fait pour vous ! Durant cette activité, on abordera les notions nécessaires à la pratique de l’aquarelle, tout en peignant une œuvre pas à pas : une création 100 % abstraite, mais 100 % détente, où l’on se concentre sur la couleur pour créer différents effets de textures et jouer avec le pigment. Tout le matériel (pinceaux, couleurs, papier, … ) est fourni et chaque participant repart avec sa production. L’atelier est à destination des ados et des adultes.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/aquarelle-abstraite