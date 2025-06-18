Club broderie Médiathèque Poligny
Club broderie Médiathèque Poligny mercredi 25 février 2026.
Club broderie
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Besoin de conseils en broderie et envie de papoter pendant l’ouvrage ?
Le club broderie est fait pour vous !
Rejoignez Mme Ponard à la médiathèque pour profiter de ses conseils en broderie
sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 13 ans. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
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English : Club broderie
L’événement Club broderie Poligny a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA