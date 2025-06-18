Club broderie Médiathèque Poligny

Club broderie

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Besoin de conseils en broderie et envie de papoter pendant l’ouvrage ?

Le club broderie est fait pour vous !

Rejoignez Mme Ponard à la médiathèque pour profiter de ses conseils en broderie

sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 13 ans. .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

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English : Club broderie

L’événement Club broderie Poligny a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA