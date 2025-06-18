Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Club broderie Médiathèque Poligny

Club broderie Médiathèque Poligny mercredi 25 février 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 11 Avenue de la République

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : mercredi 25 février 2026

Fin : mercredi 25 février 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Club broderie

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25

Date(s) :
2026-02-25

Besoin de conseils en broderie et envie de papoter pendant l’ouvrage ?
Le club broderie est fait pour vous !
Rejoignez Mme Ponard à la médiathèque pour profiter de ses conseils en broderie
sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 13 ans.   .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29  mediatheque.poligny@cc-aps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Club broderie

L’événement Club broderie Poligny a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA