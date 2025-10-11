Aquarelle couleurs d’automne MJC Héritan Mâcon
Aquarelle couleurs d’automne
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 12:00:00
2025-10-11
Venez observer et vous amuser le temps d’une séance d’aquarelle où nous explorerons ensemble le thème de l’automne et des champignons.
Animé par Audrey Suau, artiste, illustratrice. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
