Aquarelle couleurs d’automne MJC Héritan Mâcon

Aquarelle couleurs d’automne

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Venez observer et vous amuser le temps d’une séance d’aquarelle où nous explorerons ensemble le thème de l’automne et des champignons.

Animé par Audrey Suau, artiste, illustratrice. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

