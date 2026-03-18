Aquarelle et dessin en plein air à Lanton Lanton
Aquarelle et dessin en plein air à Lanton Lanton lundi 13 avril 2026.
Aquarelle et dessin en plein air à Lanton
Lanton Gironde
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
La petite plage de Suzette à Lanton à travers vos yeux ! Florence, professeure diplômée des Beaux-Arts, vous accompagnera pour réaliser votre propre aquarelle dans un cadre inspirant.
Avec une vue sur le Bassin, les bateaux et la nature environnante, découvrez la composition et réaliser votre dessin selon votre point de vue et explorer les techniques d’aquarelle (sec et mouillé). Vous pourrez personnaliser votre œuvre avec des pastels, stylos noirs ou crayons aquarellables. Chaque participant repart avec sa création !
Informations pratiques
Durée: 2h
Pour les enfants dès 6 ans
Pour tout renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .
Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56
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English : Aquarelle et dessin en plein air à Lanton
L’événement Aquarelle et dessin en plein air à Lanton Lanton a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin