AQUAR’ELLE ET LUI… ON THE ROCK Maraussan jeudi 17 juillet 2025.

Route de Béziers Maraussan Hérault

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

Vernissage de l’exposition AQUAR’ELLE ET LUI… ON THE ROCK… Aquarelles de Mijo & Lazarus et sculptures sur pierre de Jean-Louis Cavriani.

Musique avec Gridou et DJ Plum.

Aquar’elle et lui… est le point de rencontre de deux univers, deux visions. Mijo, aquarelliste, photographe, écrivaine d’images, et Lazarus, tout jeune autodidacte inspiré par la chanson et la poésie. Leurs œuvres, réunies à Perdiguier, proposent deux approches bien distinctes d’une même matière. Mijo, guidée par son intuition, pose un doux regard sur le monde, nous invitant à un voyage contemplatif, quand Lazarus explore ses tréfonds dans des variations plus sombres, où le mouvement, d’un trait vif, déchire les silences.

La densité de la pierre, avec les sculptures de Jean-Louis Cavriani, vient parfaire ce cocktail artistique. Autodidacte, Jean-Louis Cavriani sculpte sans modèles, directement dans la matière brute, jusqu’à en révéler toute l’élégance, dans des formes fluides et organiques, où la technique est au service de l’émotion… .

Route de Béziers Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 90 34 44 info@domaineperdiguier.fr

English :

Opening of the exhibition AQUAR’ELLE ET LUI… ON THE ROCK… Watercolors by Mijo & Lazarus and stone sculptures by Jean-Louis Cavriani.

Music with Gridou and DJ Plum.

German :

Vernissage der Ausstellung AQUAR’ELLE ET LUI… ON THE ROCK … Aquarelle von Mijo & Lazarus und Steinskulpturen von Jean-Louis Cavriani.

Musik mit Gridou und DJ Plum.

Italiano :

Inaugurazione della mostra AQUAR’ELLE ET LUI… SULLA ROCCIA… Acquerelli di Mijo & Lazarus e sculture in pietra di Jean-Louis Cavriani.

Musica con Gridou e DJ Plum.

Espanol :

Inauguración de la exposición AQUAR’ELLE ET LUI… EN LA ROCA… Acuarelas de Mijo & Lazarus y esculturas de piedra de Jean-Louis Cavriani.

Música con Gridou y DJ Plum.

