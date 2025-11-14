Aquarelle initiation MJC Héritan Mâcon
Aquarelle initiation MJC Héritan Mâcon samedi 31 janvier 2026.
Aquarelle initiation
MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 35 EUR
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-01-31
L’aquarelle est un art délicat et subtil où le coloriage par pigmentation de zones blanches et vierges permet de faire naître un paysage, un portrait, une atmosphère ou tout simplement un univers graphique. Peinture à l’eau sur papier, l’aquarelle jaillit grâce aux couleurs.
Animé par Edith Dauteuille, référente du Club Aquarelle. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
