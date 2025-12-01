Aquarelle la neige MJC Héritan Mâcon
Aquarelle la neige MJC Héritan Mâcon samedi 13 décembre 2025.
Aquarelle la neige
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Venez observer et vous amuser le temps d’une séance d’aquarelle ou nous explorerons ensemble le thème de l’hiver la neige.
Animé par Audrey Suau, artiste, illustratrice. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
