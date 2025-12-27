Aquarelle les oiseaux MJC Héritan Mâcon
Aquarelle les oiseaux MJC Héritan Mâcon samedi 25 avril 2026.
Aquarelle les oiseaux
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
2026-04-25
Venez éveiller votre créativité lors de notre stage d’aquarelle sur le thème des oiseaux.
Apprenez à capturer la légèreté et les couleurs de ces magnifiques créatures.
Techniques et conseils personnalisés vous aideront à donner vie à vos œuvres.
Un moment convivial pour vous détendre et laisser parler votre imagination.
Apporter son matériel d’aquarelle (peinture, pinceaux, chiffon, feuilles aquarelle).
Animé par Audrey Suau, artiste et illustratrice. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
