Aquarelle, paysages nocturnes – par Ô Ptits Coins – Le 20 mille Nantes, 12 mai 2025 14:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-12 14:30 – 17:00

Gratuit : non 45 € Réservation : optitscoins.fr Tout public

Paysages Nocturnes est un atelier d’initiation à l’aquarelle à destination des adolescents et adultes, sans connaissances du dessin requises. Durant cet atelier, les participants pourront créer un paysage simple en ombre sur un ciel nocturne. Ils découvriront ainsi les techniques de base de l’aquarelle tout en étant accompagnés pas à pas pour peindre une petite illustration. Le matériel (pinceaux, couleurs, papier, … ) est fourni et chaque participant repart avec sa production.

Le 20 mille Nantes 44300

06 25 80 90 91 https://optitscoins.fr/