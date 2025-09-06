Aquarelle, paysages nocturnes – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Aquarelle, paysages nocturnes – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes samedi 6 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-06 10:00 – 12:00

Gratuit : non 45 € 45 € Tout public

« Paysages Nocturnes » est un atelier d’initiation à l’aquarelle à destination des adolescents et adultes, sans connaissances du dessin requises. Durant cet atelier, les participants pourront créer un paysage simple en ombre sur un ciel nocturne. Ils découvriront ainsi les techniques de base de l’aquarelle tout en étant accompagnés pas à pas pour peindre une petite illustration. Le matériel (pinceaux, couleurs, papier… ) est fourni et chaque participant repart avec sa production.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/aquarelle-paysages-nocturnes