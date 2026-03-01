Aquarelle Magasin DALBE Salon-de-Provence

Aquarelle

Samedi 21 mars 2026 de 15h à 18h.

Samedi 25 avril 2026 de 15h à 18h.

Samedi 16 mai 2026 de 15h à 18h.

Samedi 13 juin 2026 de 15h à 18h. Magasin DALBE 860 Boulevard des Ventadouiro Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Réservé aux adultes et aux adolescents, cet atelier est l’occasion de tester ses talents artistiques en aquarelle

Inscriptions au 04 90 17 21 91 ou par mail dalbesalon@orange.fr .

Magasin DALBE 860 Boulevard des Ventadouiro Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 21 91 dalbesalon@orange.fr

English :

Reserved for adults and teenagers, this workshop is an opportunity to test your artistic talents in watercolor

