AQUARELLE VAGABONDE AU JARDIN DE LA MIELLERIE Causses-et-Veyran samedi 4 octobre 2025.

AQUARELLE VAGABONDE AU JARDIN DE LA MIELLERIE

3 Rue de la Prade Causses-et-Veyran Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Découvrir de 10h à 17h au jardin de la miellerie, un jardin d’agréments, plantes et fleurs, des allées et coins charmants, tonnelles et poésie, décorations par une artiste. Dessiner des croquis et en peindre une aquarelle. Repas sorti du sac. Tarif 20€. Sur inscription.

3 Rue de la Prade Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie +33 6 18 93 66 16 mijo.chambon46@lilo.com

English :

From 10 a.m. to 5 p.m. in the honey house garden, discover an ornamental garden, plants and flowers, charming paths and corners, arbors and poetry, decorated by an artist. Draw sketches and paint a watercolor. Packed lunch. Price: 20? Registration required.

German :

Entdecke von 10.00 bis 17.00 Uhr im Garten der Honigfabrik einen Ziergarten, Pflanzen und Blumen, reizende Alleen und Ecken, Lauben und Poesie, Dekorationen von einer Künstlerin. Skizzen zeichnen und ein Aquarell davon malen. Essen aus der Tasche. Preis: 20 ? Nach Anmeldung.

Italiano :

Dalle 10.00 alle 17.00, nel giardino della casa del miele, scoprite un giardino di piacere, piante e fiori, sentieri e angoli incantevoli, pergole e poesia, decorati da un artista. Disegnare schizzi e dipingere un acquerello. Pranzo al sacco. Prezzo: 20 euro. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

De 10.00 a 17.00 h, en el jardín de la Casa de la Miel, descubra un jardín de placer, plantas y flores, senderos y rincones con encanto, glorietas y poesía, decorado por un artista. Dibuje bocetos y pinte una acuarela. Almuerzo para llevar. Precio: 20 euros. Inscripción obligatoria.

