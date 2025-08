AQUARELLE VAGABONDE Maraussan

AQUARELLE VAGABONDE Maraussan vendredi 8 août 2025.

AQUARELLE VAGABONDE

Route de Tabarka Maraussan Hérault

Tarif : – – 35 EUR

Date : vendredi 8 août 2025

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Vendredi 8 août au Château de Perdiguier à Maraussan; De 9h30 à 17h.

Le matin Visite commentée et croquis.

Midi Pique-nique tiré du sac.

L’après-midi Aquarelle.

Pour débutants et confirmés. Renseignements/Inscriptions Mijo/06 18 93 66 16

Aquarelle Vagabonde, un concept proposé par Mijo Chambon , aquarelliste visiter un lieu patrimonial, en dessiner plusieurs croquis et en peindre 1 ou plusieurs aquarelles. Après une découverte de la technique de la construction en pierre sèche sur le site des Mates Basses et celui des Moulins à vent et à eau à Faugères et Lenthéric, du château Abbaye de Cassan et de de la manufacture royale de Villeneuvette, c’est au tour du Château de Perdiguier à Maraussan de dévoiler ses secrets lors de la visite guidée et poser une journée pour des aquarellistes de tous niveaux, tout en profitant de l exposition d’aquarelles et sculptures en cours. En petit groupe de 6 à 8 personnes, le vendredi 8 aout de 9h30 à 17h, pique-nique tiré du sac. .

Route de Tabarka Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 6 18 93 66 16 info@domaineperdiguier.fr

English :

Friday August 8 at Château de Perdiguier in Maraussan; 9:30 am to 5 pm.

Morning: Guided tour and sketching.

Noon: packed lunch.

Afternoon: Watercolor.

For beginners and advanced. Information/Registration: Mijo/06 18 93 66 16

German :

Freitag, 8. August im Château de Perdiguier in Maraussan; Von 9:30 bis 17:00 Uhr.

Vormittags: Geführte Besichtigung und Skizzen.

Mittag: Picknick aus dem Rucksack.

Nachmittags: Aquarellmalerei.

Für Anfänger und Fortgeschrittene. Informationen/Anmeldungen: Mijo/06 18 93 66 16

Italiano :

Venerdì 8 agosto presso lo Château de Perdiguier a Maraussan; dalle 9.30 alle 17.00.

Mattina: visita guidata e schizzi.

Pranzo: pranzo al sacco.

Pomeriggio: acquerello.

Per principianti e avanzati. Informazioni/iscrizioni: Mijo/06 18 93 66 16

Espanol :

Viernes 8 de agosto en el Château de Perdiguier en Maraussan; de 9.30 a 17.00 horas.

Mañana: visita guiada y bocetos.

Almuerzo: comida para llevar.

Tarde: Acuarelas.

Para principiantes y avanzados. Información/Inscripción: Mijo/06 18 93 66 16

