Aquarelles au bord de l’eau Maison de l’Eau Jû-Belloc
Aquarelles au bord de l’eau Maison de l’Eau Jû-Belloc dimanche 9 novembre 2025.
Aquarelles au bord de l’eau
Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 17:00:00
Date(s) :
2025-11-09
La Maison de l’Eau invite les habitants et les visiteurs à découvrir un programme riche et varié d’animations estivales, entre nature, découvertes ludiques et sensibilisation à l’environnement.
Accompagné de Nathalie Garcia, vous prendrez le temps d’observer puis de mélanger vos couleurs sur la palette… Pour peintre amateur ou confirmé, ou totalement novice !
Conditions
– public adulte ou à partir de 12 ans
– matériel fourni,
– prévoir panier-repas et siège ou tapis de sol.
.
Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 maisondeleau@institution-adour.fr
English :
The Maison de l’Eau invites residents and visitors to discover a rich and varied program of summer events, featuring nature, fun discoveries and environmental awareness.
Accompanied by Nathalie Garcia, you’ll take the time to observe and mix your colors on the palette… For amateur or experienced painters, or complete novices!
Conditions
– public adult or from 12 years old
– materials supplied,
– bring packed lunch and seat or floor mat.
German :
Das Maison de l’Eau lädt Einwohner und Besucher dazu ein, ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Programm an Sommerveranstaltungen zu entdecken, das zwischen Natur, spielerischen Entdeckungen und Umweltbewusstsein angesiedelt ist.
In Begleitung von Nathalie Garcia können Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Farben auf der Palette zu beobachten und zu mischen… Für Hobbymaler, Fortgeschrittene oder absolute Neulinge!
Bedingungen:
– publikum Erwachsene oder ab 12 Jahren
– material wird zur Verfügung gestellt,
– lunchpaket und Sitzgelegenheit oder Bodenmatte mitbringen.
Italiano :
La Maison de l’Eau invita residenti e visitatori a scoprire un ricco e variegato programma di eventi estivi, che combina natura, divertimento e consapevolezza ambientale.
Accompagnati da Nathalie Garcia, potrete osservare e poi mescolare i vostri colori sulla tavolozza… Per pittori dilettanti, esperti o principianti!
Condizioni:
– per adulti o bambini a partire dai 12 anni
– attrezzatura fornita,
– portare un pranzo al sacco e una sedia o un tappetino.
Espanol :
La Maison de l’Eau invita a residentes y visitantes a descubrir un rico y variado programa de eventos estivales, que combina naturaleza, diversión y concienciación medioambiental.
Acompañado por Nathalie Garcia, podrá tomarse su tiempo para observar y luego mezclar sus colores en la paleta… Para pintores aficionados o experimentados, ¡o completos novatos!
Condiciones
– para adultos o niños a partir de 12 años
– material suministrado,
– traer comida para llevar y un asiento o alfombrilla.
L’événement Aquarelles au bord de l’eau Jû-Belloc a été mis à jour le 2025-11-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65