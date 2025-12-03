Aquarelles du Pays Basque Cécile Van Espen Lescar

Aquarelles du Pays Basque

Cécile Van Espen 8 Rue des Amandiers Lescar Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

2025-12-03

Cécile Van Espen vous ouvre les portes de son atelier afin de vous présenter ses aquarelles du Pays basque.

Vous pourrez feuilleter ses carnets réalisés sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Venez aussi découvrir des cadeaux de Noël à petits prix: agendas ou carterie, divers ouvrages… .

