Aquarelles du Perche et d’ailleurs Salle des mariages Tourouvre au Perche

Aquarelles du Perche et d’ailleurs

Tourouvre au Perche Orne

Exposition d’aquarelles de Jacky Roger, le chemineau de la Vie. Entrée libre.

Vernissage le samedi 13 décembre à 18h. .

Salle des mariages Place saint laurent en l’ïle d’Orléans Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25

English : Aquarelles du Perche et d’ailleurs

