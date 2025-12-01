Aquarelles du Perche et d’ailleurs Salle des mariages Tourouvre au Perche
Aquarelles du Perche et d'ailleurs Salle des mariages Tourouvre au Perche vendredi 12 décembre 2025.
Salle des mariages Place saint laurent en l'ïle d'Orléans Tourouvre au Perche Orne
Début : Vendredi 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
2025-12-12 2025-12-13
Exposition d’aquarelles de Jacky Roger, le chemineau de la Vie. Entrée libre.
Vernissage le samedi 13 décembre à 18h. .
Salle des mariages Place saint laurent en l’ïle d’Orléans Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25
