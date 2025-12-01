Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Aquarelles du Perche et d’ailleurs Salle des mariages Tourouvre au Perche

Aquarelles du Perche et d’ailleurs Salle des mariages Tourouvre au Perche vendredi 12 décembre 2025.

Aquarelles du Perche et d’ailleurs

Salle des mariages Place saint laurent en l’ïle d’Orléans Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13

Exposition d’aquarelles de Jacky Roger, le chemineau de la Vie. Entrée libre.
Vernissage le samedi 13 décembre à 18h.   .

Salle des mariages Place saint laurent en l’ïle d’Orléans Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25 

English : Aquarelles du Perche et d’ailleurs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Aquarelles du Perche et d’ailleurs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche