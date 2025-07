» AQUARELLES EN LIBERTÉ » MARIE KLEIN Le Boulou

» AQUARELLES EN LIBERTÉ » MARIE KLEIN Le Boulou mercredi 6 août 2025.

» AQUARELLES EN LIBERTÉ » MARIE KLEIN

2 Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-30

2025-08-06

1 LIEU 3 EXPOSITIONS Marie Klein s’inspire de différents thèmes pour créer ses aquarelles. Les sujets de ses œuvres figuratives sont variés et colorés avec un style propre qui lui est cher. Entrée libre

2 Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00 mediatheque@mairie-leboulou.fr

English :

1 PLACE 3 EXHIBITIONS Marie Klein draws inspiration for her watercolors from a variety of themes. The subjects of her figurative works are varied and colorful, with a style all her own. Free admission

German :

1 ORT 3 AUSSTELLUNGEN Marie Klein lässt sich von verschiedenen Themen inspirieren, um ihre Aquarelle zu schaffen. Die Themen ihrer figurativen Werke sind vielfältig und farbenfroh mit einem eigenen Stil, der ihr sehr am Herzen liegt. Freier Eintritt

Italiano :

1 POSTO 3 MOSTRE Marie Klein trae ispirazione per i suoi acquerelli da una varietà di temi. I soggetti delle sue opere figurative sono vari e colorati, con il suo stile caratteristico. Ingresso libero

Espanol :

1 LUGAR 3 EXPOSICIONES Marie Klein se inspira en diversos temas para sus acuarelas. Los temas de sus obras figurativas son variados y coloristas, con un estilo propio y distintivo. Entrada gratuita

