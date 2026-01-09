Aquarellum ® Palais des Congrès Parthenay

Aquarellum ®

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Créez de jolis tableaux avec vos pinceaux magiques sans débordement. Vous repartirez avec votre oeuvre.

A partir de 5 ans, sur inscription

Vos ludothécaires vous ont également installé un espace de jeux de société, un espace de construction, un espace d’imitation et le coin des bébés. Ouvert à tous, en accès libre. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

