Aquarellum ® Palais des Congrès Parthenay

Aquarellum ®
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
2026-04-07
Créez de jolis tableaux avec vos pinceaux magiques sans débordement. Vous repartirez avec votre oeuvre.
A partir de 5 ans, sur inscription
Vos ludothécaires vous ont également installé un espace de jeux de société, un espace de construction, un espace d’imitation et le coin des bébés. Ouvert à tous, en accès libre. .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
English : Aquarellum ®
