Aquarêves visions d’iliens, télévision marie galante TEVEKA, Capesterre-de-Marie-Galante

Aquarêves visions d’iliens 1 – 15 juin, les lundis télévision marie galante TEVEKA Guadeloupe

atelier limité à 8 personnes maximum. récompenses chèques lire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T02:00:00+02:00

Fin : 2026-06-15T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T02:00:00+02:00

Aquarêves, visions d’iliens, concours d’écriture et de vidéos autour de l’opération dis moi dix mots, à partir de l’ensemble des mots de cette année, proposer un texte en 2026 caractères. L’utilisation d’un ou de plusieurs des 10 mots dans le texte fiction, poesie, écrit engagé est obligatoire. Pour le concours video un seul mot doit être choisi pour être mis en avant.

Visions d’iliens place une île dans l’histoire, ile réelle ou imaginaire, ile continent ou ile déserte… La présence de l’ile peut juste être anectodite ou suggérée.

Les meilleurs textes seront récompensées et une émission télévisée sera proposée à partir des lectures. Les vidéos seront diffusés sur Teveka la télévision marie-galante et KTV Guyane, tout le mois de juin. Des actions spéciales pour un retravail éventuel en ateliers seront mises en place.

télévision marie galante TEVEKA 97140 Capesterre Capesterre-de-Marie-Galante 97140 Guadeloupe Guadeloupe 0690607028 https://www.marie-galantais.net https://www.facebook.com/TelevisionMarieGalante/ http://www.teveka.net Nous sommes un espace culturel associatif, librairie et média télévisé libre/ accès handicapé

Dis-moi Dix mots

©teveka