AQUASPOT : PÂQUES EN FÊTE, Aquaspot – Centre aquatique, Carvin

AQUASPOT : PÂQUES EN FÊTE 5 et 6 avril Aquaspot – Centre aquatique Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-05T10:00:00+02:00 – 2026-04-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-06T14:00:00+02:00 – 2026-04-06T18:00:00+02:00

Retrouvez 1 œuf caché (1 œuf par famille pour laisser une chance à tous) et repartez avec une surprise !

On compte sur vous pour un moment inoubliable !

Aquaspot – Centre aquatique 105 Chemin du Moulin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 59 93 82 90 https://aquaspot-carvin.fr/ https://www.facebook.com/AquaSpot.Carvin lundi 07:30–08:30, 10:00–20:00

mardi 10:00–20:00

mercredi 10:00–20:00

jeudi 10:00–22:00

vendredi 07:30–08:30, 10:00–20:00

samedi 09:00–19:00

dimanche 09:00–19:00

À l’occasion de Pâques, venez vivre un moment magique en famille ! paques piscine

AquaSpot Carvin