AQUASPOT : PÂQUES EN FÊTE, Aquaspot – Centre aquatique, Carvin
AQUASPOT : PÂQUES EN FÊTE, Aquaspot – Centre aquatique, Carvin dimanche 5 avril 2026.
AQUASPOT : PÂQUES EN FÊTE 5 et 6 avril Aquaspot – Centre aquatique Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-05T10:00:00+02:00 – 2026-04-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-06T14:00:00+02:00 – 2026-04-06T18:00:00+02:00
Retrouvez 1 œuf caché (1 œuf par famille pour laisser une chance à tous) et repartez avec une surprise !
On compte sur vous pour un moment inoubliable !
Aquaspot – Centre aquatique 105 Chemin du Moulin, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 59 93 82 90 https://aquaspot-carvin.fr/ https://www.facebook.com/AquaSpot.Carvin lundi 07:30–08:30, 10:00–20:00
mardi 10:00–20:00
mercredi 10:00–20:00
jeudi 10:00–22:00
vendredi 07:30–08:30, 10:00–20:00
samedi 09:00–19:00
dimanche 09:00–19:00
À l’occasion de Pâques, venez vivre un moment magique en famille ! paques piscine
AquaSpot Carvin