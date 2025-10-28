Aquasud Dia de los muertos Piscine AquaSud Pont-l’Abbé

Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 20:00:00

2025-10-28

AquaSud fête le Día de los Muertos !

Ambiance colorée et mystique à la piscine . Entre plongeons et éclats de rire, l’équipe vous invite à célébrer cette tradition mexicaine haute en couleur !

Au programme

Lecture divinatoire osez découvrir ce que les cartes vous réservent

Structure gonflable

Bonbons à volonté

Maquillage festif

Un après-midi ludique et envoûtant, pour s’amuser autrement à AquaSud. Venez déguisés… si vous l’osez !

〰️ Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée. .

Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 00

