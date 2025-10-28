Aquasud Dia de los muertos Piscine AquaSud Pont-l’Abbé
Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 20:00:00
AquaSud fête le Día de los Muertos !
Ambiance colorée et mystique à la piscine . Entre plongeons et éclats de rire, l’équipe vous invite à célébrer cette tradition mexicaine haute en couleur !
Au programme
Lecture divinatoire osez découvrir ce que les cartes vous réservent
Structure gonflable
Bonbons à volonté
Maquillage festif
Un après-midi ludique et envoûtant, pour s’amuser autrement à AquaSud. Venez déguisés… si vous l’osez !
〰️ Animation gratuite après acquittement du droit d’entrée. .
Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 00
