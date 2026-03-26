Aquathlon Jarny
Aquathlon Jarny dimanche 26 avril 2026.
Aquathlon
Jarny Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
1er Aquathlon organisé par le Club Aquatique OLC avec le Jarnisy triathlon
A partir de 8 ans ( année 2018 ) et jusqu’à 99 ans.
6€ pour les moins de 16 ans, 10€ pour les + de 16 ans > inscription en ligne
Possibilité de s’inscrire sur place en fonction des disponibilités ( supplément de 3€ ).
Retrait des dossard entre 8h30 et 9h.
Début de la course 9h30Tout public
.
Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est clubaquatique.olc@gmail.com
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English :
1st Aquathlon organized by Club Aquatique OLC with Jarnisy triathlon
From 8 years old ( year 2018 ) to 99 years old.
6? for under 16s, 10? for over 16s > online registration
On-site registration subject to availability (3? supplement).
Number pick-up between 8:30 and 9 a.m.
Race starts at 9:30 a.m
L’événement Aquathlon Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL
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