Aquathlon

Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

1er Aquathlon organisé par le Club Aquatique OLC avec le Jarnisy triathlon

A partir de 8 ans ( année 2018 ) et jusqu’à 99 ans.

6€ pour les moins de 16 ans, 10€ pour les + de 16 ans > inscription en ligne

Possibilité de s’inscrire sur place en fonction des disponibilités ( supplément de 3€ ).

Retrait des dossard entre 8h30 et 9h.

Début de la course 9h30Tout public

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Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est clubaquatique.olc@gmail.com

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English :

1st Aquathlon organized by Club Aquatique OLC with Jarnisy triathlon

From 8 years old ( year 2018 ) to 99 years old.

6? for under 16s, 10? for over 16s > online registration

On-site registration subject to availability (3? supplement).

Number pick-up between 8:30 and 9 a.m.

Race starts at 9:30 a.m

L’événement Aquathlon Jarny a été mis à jour le 2026-03-26 par MILTOL