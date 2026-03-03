Aquatique’s Tour 2026 Espace Pierre Talagrand Dole

Aquatique’s Tour 2026

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole Jura

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

2026-04-01

Tu t’intéresses aux métiers aquatiques ? Tu veux donner du sens à ton avenir professionnel ? ??

?? Viens découvrir les métiers de Maître-Nageur Sauveteur, entraîneur et surveillant(e) sauveteur(se) !

?? Pourquoi participer ?

?? Découvrir les différentes formations

?? Connaître les financements possibles

?? Échanger avec des professionnels passionnés

?? T’informer sur les opportunités d’emploi

?? À 15H démonstration de sauvetage aquatique un moment fort à ne pas manquer, en partenariat avec les pompiers tout public ??

Un événement soutenu par le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Fédération française de natation, France Travail (Dole), AsportA, et en collaboration avec la Communauté d’agglomération du Grand Dole et la Ville de Dole.

?? On vous attend nombreux pour plonger dans un avenir professionnel passionnant ! .

Espace Pierre Talagrand 20 Place Precipiano Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 27 01 74 granddoleaquatique@equalia.fr

