Aquatoutous rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach

Aquatoutous rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach samedi 6 septembre 2025.

Aquatoutous

rue Pierre de Coubertin complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-06

Week-end spécial baignade pour chiens. Le samedi est réservé aux Golden Retrievers et le dimanche est ouvert à toutes les races, muselière obligatoire pour les chiens catégorisés. Restauration sur place. Il est possible de pique-niquer.Tout public

rue Pierre de Coubertin complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 12 68 60 97 accueil.aquagliss@orange.fr

English :

Special swimming weekend for dogs. Saturday reserved for Golden Retrievers, Sunday open to all breeds, muzzles compulsory for categorized dogs. Catering on site. Picnics available.

German :

Spezielles Badewochenende für Hunde. Der Samstag ist Golden Retrievern vorbehalten und der Sonntag ist für alle Rassen offen. Für kategorisierte Hunde besteht Maulkorbpflicht. Verpflegung vor Ort. Es besteht die Möglichkeit, ein Picknick zu machen.

Italiano :

Weekend di nuoto speciale per i cani. Il sabato è riservato ai Golden Retriever e la domenica è aperta a tutte le razze; la museruola è obbligatoria per i cani di categoria. Ristorazione in loco. Possibilità di picnic.

Espanol :

Fin de semana de natación especial para perros. El sábado está reservado a los Golden Retriever y el domingo está abierto a todas las razas; el bozal es obligatorio para los perros de categoría. Catering in situ. Posibilidad de picnic.

