Hautot-sur-Mer

[Aquatraining]

Hautot-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-28 17:45:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02

Ces séances originales d’Aquatraining combinent le longe-côte et l’aquagym, en plein air, dans un environnement naturel exceptionnel. Elles s’adressent aussi bien aux habitants de la région qu’aux vacanciers souhaitant découvrir une activité sportive et conviviale en bord de mer durant la période estivale.

L’objectif est de proposer une autre façon de bouger, de profiter des bienfaits de la mer et d’animer le littoral avec une activité accessible et dynamique.

Les séances sont organisées et encadrées par Emilie WIRTELAK, coach sportive diplômée BEESAN et formée en AquaFitness.

Pour participer, il suffit de venir avec

• un maillot de bain,

• un shorty ou une combinaison pour le confort thermique,

• et surtout sa bonne humeur ! .

Hautot-sur-Mer 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 23 21 57 54 bdspompes@gmail.com

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English : [Aquatraining]

L’événement [Aquatraining] Hautot-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie