Aquatraining Super-Héros Party Sochaux

La Citédo Sochaux Doubs

Début : 2025-09-05 20:00:00

fin : 2025-09-05 21:30:00

2025-09-05

Vous cherchez une manière originale de découvrir l’aquasport à La Citédo ? Venez vivre une soirée sportive dans une ambiance animée et décalée sur el thème des Super-Héros ! Au programme aquabike, aquagym, aquacombat et un atelier surprise en mode « double dose » ! Le + bénéficiez d’une offre spéciale de rentrée avec 25% de réduction pour tout achat d’un abonnement mensuel « Activités » souscrit sur place avant le début de l’animation (offre réservée aux personnes titulaire d’une réservation pour la soirée). Attention le nombre de places est limité !

?? Pour réserver rendez-vous sur le site https://app.heitzfit.com/ ou télécharger l’application dédiée HeitzFit4 sur votre smartphone.

Plus d’info sur place ou par téléphone au 03.81.32.90.25. .

La Citédo Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 90 25 contact@lacitedo.fr

