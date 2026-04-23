Aquatrifit Saint Sébastien Piriac-sur-Mer
Aquatrifit Saint Sébastien Piriac-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.
Piriac-sur-Mer
Aquatrifit
Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:15:00
fin : 2026-04-23 21:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Participez à la 1ère édition d’Aqua TriFit à AquaPiriac !
3 activités, 2 bassins, 1 défi ! .
Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr
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English :
L’événement Aquatrifit Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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