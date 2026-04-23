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Aquatrifit Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Aquatrifit Saint Sébastien Piriac-sur-Mer jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Saint Sébastien

Adresse : Aquapiriac 39 Rue du Pinker

Ville : 44420 Piriac-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 19:15:00

Tarif :

Piriac-sur-Mer

Aquatrifit

Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:15:00
fin : 2026-04-23 21:00:00

Date(s) :
2026-04-23

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Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23  contact@aquapiriac.fr

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English :

L’événement Aquatrifit Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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