Aquazik Médiathèque de Rochefort Rochefort

Aquazik Samedi 4 octobre, 10h30, 14h30 Médiathèque de Rochefort Charente-Maritime

À partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:00

Prêt à plonger dans un univers musical totalement aquatique ?

Viens fabriquer une flûte à eau, un sifflet aquatique ou même une harpe à eau à partir d’éléments simples !

L’idée ? Créer des instruments qui produisent des sons grâce à l’eau, tout en découvrant pourquoi cette ressource est précieuse et comment on peut la protéger des pollutions.

Médiathèque de Rochefort Rochefort, 17300 Rochefort, France Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546826600

La Fabrik’ Ecolozik