Aquazumba Courtenay

Aquazumba Courtenay vendredi 1 août 2025.

Aquazumba

7 Rue du Stade Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 18:15:00

fin : 2025-08-08 19:15:00

Date(s) :

2025-08-01 2025-08-08

Venez passez un moment sportif dans la joie et la bonne humeur ! L’association Dance&fit vous propose des cours d’Aquazumba à Courtenay.

AQUAZUMBA

Venez passez un moment sportif dans la joie et la bonne humeur ! L’association Dance&fit vous propose des cours d’Aquazumba à Courtenay. Cours gratuits. Entrée piscine au tarif habituel. .

7 Rue du Stade Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 93 55 11

English :

Come and enjoy a sporty, fun-filled time! The Dance&fit association offers Aquazumba classes in Courtenay.

German :

Verbringen Sie einen sportlichen Moment mit Freude und guter Laune! Der Verein Dance&fit bietet Ihnen Aquazumba-Kurse in Courtenay an.

Italiano :

Venite a godervi un buon allenamento in un’atmosfera fantastica! L’associazione Dance&fit offre corsi di Aquazumba a Courtenay.

Espanol :

¡Ven a disfrutar de un buen entrenamiento en un ambiente divertido y agradable! La asociación Dance&fit ofrece clases de Aquazumba en Courtenay.

L’événement Aquazumba Courtenay a été mis à jour le 2025-07-26 par OT 3CBO