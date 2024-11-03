Aquella fiesta vestida de luto + Débat Cinéma La Lanterne Bègles

Aquella fiesta vestida de luto + Débat Cinéma La Lanterne Bègles dimanche 3 novembre 2024.

Aquella fiesta vestida de luto + Débat Dimanche 3 novembre 2024, 18h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Le film

Conil de la Frontera, petite ville espagnole de 7 000 habitants dans les années 1930 fait partie des villes contrôlée par les nationalistes dès l’été 1936. En septembre 1936, la ville est traversée par un drame : l’assassinat de 11 jeunes par la milice. Ce documentaire, participatif, réalisé par et avec les habitants, revient sous forme d’enquête sur l’histoire oubliée de la guerre civile espagnole en Andalousie et sur le nécessaire travail de mémoire qui reste à faire.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Séance suivie d’une rencontre avec Antonio Munoz Roldan, protagoniste du film et ancien maire de Conil de la Frontera, en partenariat avec l’association Ay Carmela cinéma bègles