Paimpol

Ar Redadeg 2026 de Paimpol à Pléhédel

Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La 10ème édition de la Redadeg se déroule du 8 au 16 mai 2026. Le nouveau parcours de la Redadeg a été défini avec un départ de Lannion et une arrivée à Nantes. Le passage par Paimpol a lieu ce 9 mai à partir de 9h20, suivi par Plouézec (dès 10h40) et Pléhédel (11h20). Au delà de l’achat du kilomètre, qui donne le droit de porter le témoin, la participation est totalement ouverte et gratuite. Tout le monde peut suivre le porteur de témoin, pour le plaisir et surtout pour soutenir la langue bretonne. Redomp gant plijadur evit ar brezhoneg ! .

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Ar Redadeg 2026 de Paimpol à Pléhédel Paimpol a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol