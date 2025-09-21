Ar Yezh Cinema Le Rocamadour Camaret-sur-Mer

Cinema Le Rocamadour 4 bis Rue du Roz Camaret-sur-Mer Finistère

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Cinéma Rocamadour a le plaisir d’accueillir une des premières projection publique du film documentaire Ar Yezh, réalisé par Aurélie Scouarnec et Philipp Bückle.

Tourné en grande partie en langue bretonne entre 2022 et 2023, Ar Yezh explore la place vivante du breton, considéré comme patrimoine culturel immatériel, dans la société contemporaine. Qu’est-ce qui pousse aujourd’hui à apprendre cette langue ? Quelle signification prend-elle pour celles et ceux qui ne l’ont pas reçue en héritage familial ?

À travers des portraits, récits de vie et d’apprentissage, des chants et des danses, le film met en lumière la force de la transmission et la richesse des réappropriations intimes.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec la réalisatrice, une occasion privilégiée de dialoguer autour des enjeux actuels de la langue bretonne et de sa place dans la vie culturelle et sociale d’aujourd’hui. .

Cinema Le Rocamadour 4 bis Rue du Roz Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 34 20 88 31

