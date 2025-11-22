Arabella Loft Cinémas Châtellerault

Arabella Loft Cinémas Châtellerault samedi 22 novembre 2025.

Arabella

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le comte Waldner a perdu toute sa fortune au jeu et espère un mariage heureux pour sa jolie fille Arabella. Parmi ses prétendants se trouve Matteo, qui reçoit des lettres enflammées qu’il pense être d’Arabella, mais qui viennent en réalité de sa sœur, Zdenka. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Arabella

German : Arabella

Italiano :

Espanol : Arabella

L’événement Arabella Châtellerault a été mis à jour le 2025-10-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne