Arabella opéra Dambach-la-Ville

Le comte Waldner a perdu toute sa fortune au jeu et espère un mariage heureux pour sa jolie fille Arabella. Parmi ses prétendants se trouve Matteo, qui reçoit des lettres enflammées qu’il pense être d’Arabella, mais qui viennent en réalité de sa sœur, Zdenka.

Pourquoi aller voir cet opéra ?

L’illustre comédien et metteur en scène autrichien Otto Schenk a offert au Met Opera une production somptueuse d’Arabella, comédie lyrique de Richard Strauss qui situe son intrigue dans la Vienne élégante du 19ème siècle. La soprano Rachel Willis-Sørensen incarne le rôle-titre aux côtés de la rayonnante Louise Alder dans le rôle de sa soeur Zdenka. .

Count Waldner has lost his entire fortune gambling and is hoping for a happy marriage for his beautiful daughter Arabella. Among his suitors is Matteo, who receives ardent letters he thinks are from Arabella, but which are actually from her sister, Zdenka.

Graf Waldner hat sein gesamtes Vermögen beim Glücksspiel verloren und hofft auf eine glückliche Ehe für seine hübsche Tochter Arabella. Zu seinen Verehrern gehört auch Matteo, der flammende Briefe erhält, die er für Arabella hält, die aber in Wirklichkeit von ihrer Schwester Zdenka stammen.

Il conte Waldner ha perso tutta la sua fortuna giocando d’azzardo e spera in un matrimonio felice per la sua bella figlia Arabella. Tra i suoi pretendenti c’è Matteo, che riceve lettere appassionate che crede provengano da Arabella, ma che in realtà sono della sorella di lei, Zdenka.

El conde Waldner ha perdido toda su fortuna en el juego y espera un matrimonio feliz para su bella hija Arabella. Entre sus pretendientes está Matteo, que recibe cartas apasionadas que cree que son de Arabella, pero que en realidad son de su hermana, Zdenka.

