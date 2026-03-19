ARAËLLE TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

ARAËLLE

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Musique celtique C’est de l’alchimie entre deux sœurs, Sarah et Emmanuelle, qu’est né le duo Araëlle.

Inspirées depuis l’enfance par les sons des terres celtes, ces chanteuses-musiciennes content et incarnent au travers de leurs chants histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre et splendeur de la nature.

Des titres traditionnels celtiques aux compositions originales en passant par des chants médiévaux et des musiques de films, Araëlle vous transporte hors du temps grâce à l’alliance de leur voix et instruments harpe celtique, guitare, tin et low whistles (flûtes), bodhrán (percussion).

Un écho enchanteur dans un style celtique unique.

Musiciennes

Emmanuelle Hameau chant, guitare, whistles

Sarah Hameau chant, harpe celtique, bodhran .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

Celtic music The Araëlle duo was born of the chemistry between two sisters, Sarah and Emmanuelle.

L’événement ARAËLLE Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE