Aragon de la chanson au poème

Médiathèque Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Par l’Ecole municipale de Théâtre.

.

Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By the Ecole municipale de Théâtre.

L’événement Aragon de la chanson au poème Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GRAND CHATEAUDUN