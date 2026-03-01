Aragon de la chanson au poème Châteaudun
Aragon de la chanson au poème Châteaudun vendredi 27 mars 2026.
Aragon de la chanson au poème
Médiathèque Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Par l’Ecole municipale de Théâtre.
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Médiathèque Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 23 54
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English :
By the Ecole municipale de Théâtre.
L’événement Aragon de la chanson au poème Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GRAND CHATEAUDUN